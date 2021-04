Mercedes Milá ha criticado duramente en Más Vale Tarde las "barbaridades" que dijo Miguel Bosé sobre el coronavirus y la pandemia durante la entrevista que concedió a Jordi Évole. "Cuando dice 'vamos a ir a un segundo juicio de Núremberg', yo que me he leído ese juicio, me sentí insultada. Porque ¿cómo puedes comparar cualquier cosa que pueda haber pasado en este momento con lo que fue el Holocausto?", se ha preguntado la periodista.

Milá ha reconocido que intentó llamarle en su momento y encontró que "no había nada que hacer", dada la postura del cantante: "No escuchaba. Estaba en un aparte, como en una trinchera". En este sentido, ha lamentado que hablar con él ahora sea "perder el tiempo" porque se cree que está "inventando la pólvora" y "quiere borrar el mundo entero para inventar uno nuevo". No obstante, ha reconocido que tiene algo de razón cuando habla de esta pandemia.

"Si miras el número de personas afectadas, de muertos, es verdad que no es propiamente una pandemia", ha señalado Milá, que no obstante ha matizado: "El hecho de hablar de pandemia ha hecho que todos los que vivimos en el mundo hayamos puesto las suficientes medidas para evitar que realmente fuera una pandemia en número". Por ello ha indicado que no le parece "ni honrado cogérsela con papel de fumar para saber si esto es o no pandemia, pero sí es un viento de dolor, una peste para todos los países del mundo y para mucha gente".

¿Debería Bosé pedir perdón? La periodista cree el músico "no es una persona que no haya pedido perdón muchas veces en su vida". En este sentido, cree que "si él lo siente así, lo hará", pero "si sigue pensando todo lo que ha dicho, no lo hará". Aun así, ha sido tajante a la hora de afirmar que no será ella "la que le pida que pida perdón".