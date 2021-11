La conmoción, el dolor y la indignación siguen muy vigentes en Lardero, municipio de La Rioja donde hace unos días un menor, Alex, fue asesinado presuntamente por un hombre con graves antecedentes penales. En Más Vale Tarde, Gonzalo, tío del pequeño víctima de esta tragedia, ha señalado que la familia sigue "derrotada, muerta, machacada. Muy mal, y no es para menos". No acaba de entender cómo es posible que la familia fuera a "disfrutar con sus dos hijos un rato de ocio y que se tenga que marchar a casa con uno y el otro acribillado por un asesino".

"No hay derecho, es un depredador sexual que disfruta dejando un reguero de sangre impresionante por donde va. No puede haber reinserción para él. Los vecinos no queremos eso, sino salir a la calle en libertad", ha señalado Gonzalo, que insiste, como ya ha hecho en otras ocasiones en los últimos días, en que este crimen se podía haber evitado: "Me consta que hace unos días una vecina puso una denuncia porque a su niña la quería secuestrar este depredador".

Para Gonzalo, el presunto asesino "tenía que haber estado en la cárcel, y si le han querido reinsertar hay que poner cara a este tipo de asesinos". Esto es, según ha precisado, que "los vecinos y los niños vean y conozcan la cara de este asesino, porque en este caso han tenido que ser los niños los que dijeran a la Policía dónde se encontraba el asesino depredador". En este sentido, no tiene dudas respecto a la situación futura del presunto agresor: "Si hay que cambiar las leyes, hay que cambiarlas. Que no se deje en libertad así como así".

"¿Cómo creen las autoridades que se puede meter a un depredador sexual en un piso que tiene un colegio y un patio al lado de su casa?", se ha preguntado Gonzalo, que ha reiterado que "hay que cambiar las leyes" porque el presunto asesino "tiene que cumplir la pena íntegra y no salir más de la cárcel": "Así no nos veríamos en esta situación, la de la pérdida de un crío de nueve años. Pónganse a trabajar".