A pesar de la nueva normativa en Portugal que tiene como objetivo desincentivar el consumo de azúcares entre los menores de 16 años, Luis Alberto Zamora, ha aclarado que "no es el fin de la publicidad". "Primero, porque es para los menores de 16 años y no se ha prohibido, sino que se han puesto unos límites que no se pueden superar para poder publicitarse".

Asimismo, ha señalado que "no afecta a todos los grupos de alimentos". "La ley nos establece qué grupos están regulados y son, por ejemplo, los bollos o el chocolate. Si supera 40 kcal cada 100 gramos no se podría publicitar. Lo mismo pasaría para los zumos, las leches, las bebidas vegetales, margarinas, yogures, etc", ha explicado.

En el caso de que llegase esta medida a España, Zamora ha indicado que "no se anunciarían a menores refrescos si no son zero azúcar y calorías". "En la leche, la leche normal sí podría publicitarse, pero aquellas a las que se le añaden cereales o almendras tampoco. Y lo mismo con los frutos secos, y es que si al fruto seco le añadimos miel, no se podrían publicitar", ha explicado.

En la actualidad, la recomendación de la OMS es que ocupen menos del 5% del total de calorías. Sin embargo, en España, la media es del 7,3% y son los niños y adolescentes los que más consumen azúcares añadidos.

Pero, tal y como ha aclarado el nutricionista en Más Vale Tarde, no todo el azúcar es malo. "Los azúcares intrínsecos (o buenos) son los que están de forma natural en los alimentos, como los que están en los yogures naturales o frutas y son los azúcares libres y añadidos los que se deberían limitar", ha señalado, explicando que libres son, por ejemplo, aquellos que expulsa la fruta cuando se hace un zumo. Y los tan bien conocidos azúcares añadidos son aquellos que están presentes en bollos, galletas, chocolate, etc.