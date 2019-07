Joaquín Moeckel, abogado, ha explicado en Más Vale Tarde qué podría ocurrir con la herencia de Julio Iglesias en el caso de que finalmente la justicia dictamine que Javier Santos es su hijo.

"Una persona famosa como Julio Iglesias no puede someterse a una prueba de paternidad cada vez que una mujer dice que un hijo es suyo", ha relatado el abogado, que ha explicado que "con esa excusa, tampoco Julio Iglesias puede eximir las obligaciones que tuviera en caso de ser el padre biológico".

"Si una persona se niega a someterse a una prueba de ADN, ¿el chico se queda sin padre biológico?", ha continuado apuntado, por lo que, asegura, el juez ha tenido en cuenta otros aspectos: "Es cierto que esta señora actuaba con él en el 75, dice que hay nueve meses de relación con él y hay una fotografía en un periódico francés. Si encima, tenemos 'la mala suerte' de que los hijos extramatrimoniales se parecen a los matrimoniales, no es que lo haga por el parecido, es un argumento más", ha apuntado Joaquín Moeckel.

"Hay na serie de conjeturas que sumado al parecido dan este resultado. Una serie de acontecimientos perfectamente hilados y sumado a un parecido nos puede llevara esta situación", ha concluido el abogado.

"En España la herencia es como un queso que que reparte en tres tercios", ha explicado el abogado: "El primero es para los 'legitimarios', que serían en una pareja con hijos los descendientes y, en el caso de no tener hijos, los ascendientes. Eso es a la fuerza acaso de que haya una desheredación (por maltrato, por ejemplo)".

"Posteriormente hay un tercio 'de mejora'. En él, no tienen por qué repartirse todo a los hijos en partes iguales, y en la tercera parte de ese queso sería el tercio de 'libre disposición', que es para quien quiera la persona", ha explicado Joaquín Moeckel, que ha apuntado que "esa es la legislación que se le aplica aun español", pero "si la persona que fallece no es española porque tiene otra nacionalidad o la doble, no tiene por qué. Por ejemplo, en Estados Unidos no es así".

En el caso de Julio Iglesias, "a la hora de fallecer, como está de residente en España, se aplicaría la ley española". Por lo que, ha concluido, si no se aplica la legislación española "el pastel no se ve": "Me quedaré con el apellido de mi papá, pero no con la herencia de mi papá", ha apostillado el abogado.