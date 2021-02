Europa quiere implantar un pasaporte de vacunación contra el coronavirus que permita los viajes entre países. Sin embargo, esta certificación plantea diversas dudas éticas y sanitarias, que las periodistas Elisa Beni y Mayte Alcaraz han abordado en Más Vale Tarde.

A juicio de Beni, "no es el momento de implementarlo" porque este 'pasaporte COVID' sería "discriminatorio", ya que las personas que aún no han sido vacunadas quedarían ya no solo "en una desventaja sanitaria", sino también en una "desventaja vacacional, social, etc.".

"Me parece injusto y no me parece equitativo", apunta la periodista, que considera discriminatorio que "los que no esperan van a estar en mejores condiciones sanitarias, pero además van a poder viajar, ir de discotecas, al gimnasio...".

Algo que, a su juicio, puede llevar a más gente a tratar de saltarse el orden de vacunación y "colarse más". "Ahora cada vez es más fácil, porque como hay más listas diferentes para diferentes vacunas, es más difícil controlar si alguien se ha vacunado o no", ha añadido.

Por su parte, Mayte Alcaraz ha incidido en las "dudas éticas" que, más allá de la discriminación a la hora de viajar, puedan plantearse en el mercado laboral, advirtiendo de la posibilidad de que ese pasaporte "sirva como criba" a la hora de acceder a un puesto de trabajo.

Además, la periodista apunta que semejante acreditación también plantea "dudas médicas", ya que "los propios científicos no están seguros de que cuando uno se vacuna no pueda ser transmisor" del coronavirus.