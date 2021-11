La presentadora de Más Vale Tarde, Cristina Pardo, se ha referido a las explicaciones del titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en relación a los españoles atrapados en Sudáfrica por la prohibición de los vuelos.

"Ha dado la sensación de que tenía poca información para ser ministro de Exteriores", ha afirmado mientras entrevistaba a Carlos Conesa, un español atrapado en el país que ha asegurado no sentirse seguro por la explicación del jefe de la diplomacia.

"No, no me han tranquilizado las palabras del ministro. Al revés", ha dicho Conesa. "Si nosotros como ciudadano español no podemos coger un vuelo de esas aerolíneas que están viajando a territorio europeo, ¿cómo vamos a salir?", se ha cuestionado.