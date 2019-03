"El comportamiento bancario con las preferentes para mí es delictivo"

Mamen Mendizabal pregunta al exmagistrado de la Audiencia Nacional si debería salir algo constructivo de las declaraciones que el juez Ruz toma a los empresarios que habrían donado dinero al Partido Popular, y Garzón pide soluciones en clave política: "Lo constructivo que debería salir es la necesidad en el ámbito político de una Ley de Financiación de Partido Políticos claramente establecido, unos requisitos, unos controles y una ejecución limpia de todo lo que son fondos privados y públicos que se aporten a la política y, sobre todo, la convicción de que se pueda hacer política de forma distinta más allá del tráfico de influencias que algunos llevan en la sangre y parece como que los partidos no tienen otra forma de hacer".

"Yo creo que quizás aproximándose a la política de una forma diferente y que no sistemáticamente haya determinados individuos que pongan antes el interés personal que la defensa de la función pública y del interés público, esto se podría conseguir y eso sería algo".

"Desde el punto de vista penal, si hay una lista contiene una serie de anotaciones, varias de ellas ratificadas, reconocidas y comprobadas; no sé cuál es el interés del que anote, que tiene la labor de un mero anotador de cantidades, de introducir algunas otras que no las sean. Me parece imposible que a años vista a alguien se le ocurra hacer eso por si acaso. Más bien él escondía un sistema que el propio partido debería estar interesado en que se desvelara y quedara perfectamente claro, y que los responsables sean sancionados. La sanción debe nacer del propio Partido Popular".

La sociedad confía en la Justicia para solucionar el drama de las preferentes

"La sociedad se puede agarrar a la Justicia y en los esfuerzos que algunos estamos haciendo. Vamos a incidir en que la Justicia se active y se agilice en el tema de las preferentes y en otros temas. Creo que es importante esa labor social que en la sociedad civil podemos hacer dentro de la actividad de los tribunales".

Sobre las reclamaciones de los preferentistas, el juez Garzón opina que "es vergonzoso que no se dé una respuesta a los miles y miles que han sido estafados en este comportamiento bancario desechable y detestable y, desde mi punto de vista, delictivo. Es necesario que esas medidas ejemplarizantes tengan lugar. Los políticos bien harían en ajustarse los horarios y ponerse las pilas en proteger a los ciudadanos. A nadie le gusta estar en la calle por unos derechos que no se les reconocen. Cuando esa reclamación se generaliza, algo muy mal se está haciendo".