Alberto Chicote estrena nueva temporada de Te lo vas a comer en el que indagará sobre cuánta comida se desperdicia en los países desarrollados. En Más Vale Tarde señala que vivimos en un ambiente de exceso de posibilidad de conseguir alimento, vital para nuestra supervivencia: "En nuestro país conseguir alimento es algo sencillo, siempre que lo puedas pagar. Ese exceso de posibilidades nos hace que lo valoremos menos", ha destacado.

Explica además que no solo se desperdicia en los hogares, sino también en hospitales, residencias o colegios, y en el propio campo, donde los "criterios estéticos" hacen que muchos alimentos que a la vista son menos perfectos. "Resulta que en un país donde hemos visto colas de gente pidiendo comida, que me parece lo más escalofriante, y tiramos a la basura 7,7 millones de toneladas de comida, solamente en este país al año, se me pone el pelo de punta", ha manifestado el chef.