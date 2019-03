Carlos Cue: "El PSOE ha pedido un estatuto para ver qué papel tiene el príncipe"

Carlos Cue, periodista de 'El País' ha atendido a 'Más Vale Tarde' para analizar las consecuencias de la operación del rey. Cue ha explicado que, con el deterioro de la imagen de la corona "hay debate" entre los políticos sobre la corona auqnue reconoce que "nadie se atreve a hablar de esto en público".

Para Cue, hay una elemento muy importante que "ha cambiado". Explica que "el PSOE ha pedido que se haga una especie de estatuto para ver qué papel tiene el príncipe. Algo que en España nunca se ha desarrollado".



El príncipe no tiene una función determinada, representa de alguna forma al rey y así lo explico el jefe de la Casa Real. Recuerda que "no puede sustituirlo en nada". Porque en 30 años de democracia no se ha resuelto qué papel juega el príncipe y ahora los políticos se lo preguntan después de que el rey se haya sometido a cinco operaciobnes en un año.

De hecho, es algo que dijo Rubalcaba, ha dicho Elena Valenciano y Cospedal no lo ha descartado. Cue se ha mostrado sorprendido porque Cospedal no lo haya descartado. Aunque parece poco probable ya que a "Rajoy no le gustan los cambios y menos en la coyuntura actual" ha añadido.