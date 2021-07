Margarita del Val avisa: permitir la libre circulación total supondría "muchísimos casos de mortalidad en jóvenes" en apenas dos semanas. La viróloga e inmunóloga del CSIC atiende a Más Vale Tarde ante los macrobrotes registrados en los últimos días en España.

Alerta Del Val acerca de la "transmisión" que sigue dándose pese al avance de la campaña de vacunación, con "mucha madera seca alrededor" que puede hacer que "el fuego vuelva".

"Los brotes van a ser más grandes, más silenciosos. No podemos levantar las medidas y esperar que no se multiplique", agrega la viróloga, que no tiene dudas: "Hay que vacunar a las personas de mayor riesgo" antes que los grupos de menor edad.