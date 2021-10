¿Se arrepiente de algo el 'estafador del amor'? El hombre tras este sobrenombre, Albert Cavallé, responde en Más Vale Tarde, donde defiende que tiene la conciencia tranquila, a pesar de las múltiples acusaciones contra él.

"Te arrepientes a lo mejor un poco del trato que has tenido con ellas, a lo mejor lo maleducado que has sido o descarado, o como quieras llamarlo", admite, aunque sostiene: "No me arrepiento de haberme gastado ese dinero con ellas".

"Estoy muy tranquilo porque yo no he hecho nada", insiste Cavallé, que afirma que las mujeres que le acusan mienten. "Tienen todas el mismo abogado, denuncian por lo mismo, de la misma manera, todas diciendo mentiras de que yo las amenacé para que me dieran el dinero", afirma.

"Yo no estafaba a nadie. ¿Que yo gastaba mucho con ellas? Correcto, pero ellas accedían", afirma, ante lo que Iñaki López apunta un matiz: "Más bien gastaban ellas con usted". No obstante, Cavallé asegura que incluso tiene vídeos "de cómo accedían y de cómo estaban de contentas cuando lo gastaban".

"¿Por qué te cabreas? ¿Porque te deje y me vaya con una amiga tuya o con tu tía? Es que no lo sé, nunca entendí el enfado de ellas y la denuncia", asevera el acusado, que considera una "estupidez" que sus presuntas víctimas le reclamen el dinero.