El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este jueves en que la variante ómicron es más leve. La doctora Olga Mediano confirma en Más Vale Tarde que "ya empieza a haber evidencia científica de que es más leve que delta" pero advierte de que "es más grave que otras variantes que sufrimos antes".

A juicio de la neumóloga, el problema es que, "al ser tan transmisible, ha ocurrido algo que algunos decían que no iba a ocurrir y es que en números absolutos los pacientes siguen llegando en números al hospital". En este sentido, señala que ya "hemos superado en número de hospitalización a la quinta y a la cuarta ola".

Además, la especialista afirma que no está de acuerdo con la "gripalización del COVID". "Este error ya lo cometimos en el pasado, el compararlos", recuerda Mediano, que asevera que "fue un error nefasto". "En aquel momento no conocíamos al virus y por eso no se tenía que haber hecho esa comparación, pero ahora conocemos al virus y sabemos que es perfectamente distinto a otros virus", agrega.

"Quizá hay que explicarle a la población por qué este virus ha cambiado y por qué las estrategias tienen que ser diferentes, pero no hacer esa comparación", insiste la experta, que se muestra "de acuerdo con la OMS en que es tremendamente peligroso hacer esa banalización, por lo que pueda venir".