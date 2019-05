Martínez-Almeida no descarta repetir el pacto 'a la andaluza': "Tengo la obligación de buscar acuerdos dentro de la derecha"

José Luis Martínez-Almeida se presenta a la alcaldía de Madrid con el Partido Popular que, tras los resultados de las elecciones generales en las que el partido de Pablo Casado perdió más de 70 escaños, ha cambiado su estrategia.

Ahora, el PP trata de diferenciarse más que nunca de Ciudadanos y de Vox, y se define como la única fuerza de centro derecha, tras las críticas recibidas por la "derechización" de la campaña del 28A.

En este sentido, Almeida reitera lo que otros compañeros populares ya han manifestado: "El Partido popular no se ha movido de donde estaba. Puede ser que no hayamos transmitido bien, no hemos sabido conectar y eso nos ha castigado", comenta haciendo autocrítica.

El candidato asegura que el PP ha presentado un programa con propuestas de corte liberal, y defiende que "no solo está en el centro, sino que es amplitud, supo agrupar todo a la derecha del PSOE".

Respecto a Vox, Mamen Mendizábal le ha recordado el momento en el Almeida aseguraba que había que "explorar posibilidades de gobierno con Vox". El político se ha ratificado: "Tengo la obligación de buscar acuerdos dentro de la derecha, pero respetando mis principios y convicciones". Incluso habla de repetir acuerdos de gobierno como el del Parlamento andaluz.

También ha aprovechado para defender que en los municipios "se vota a la persona porque es una administración cercana, se vota por encima de la marca", haciendo referencia al vídeo de campaña de Xavier García Albiol, con el que pide el voto a su persona, y no al PP.

Eso sí, Almeida, afiliado al PP hace 25 años, ha mantenido que "la marca del PP" no le penaliza. "¿Cómo no voy a estar contento de estar bajo las siglas del Partido Popular? Me siento muy orgulloso de ser el continuador de José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella", ha reivindicado.