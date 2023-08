"La muerte es un problema sólo si no has vivido", decía el veterano periodista de guerra, Ramón Lobo, fallecido ayer miércoles a las 68 años a causa de un cáncer. Porque odiaba -como confesó una vez- aquello de "una larga enfermedad".

Y con esta frase de la muerte y la vida ha comenzado el homenaje que Más Vale Tarde le han hecho al periodista, rescatando en video algunos de sus mejores momentos y ofreciéndole unas bonitas y sentidas palabras. Tal como aseguraba la periodista del programa Conchi Gil, "se ha ido todo un maestro, una de esas personas que dignificaban la profesión".

"Se nos va un periodista que nunca mintió", ha confesado por su parte la periodista Loreto Ochando, "un hombre del que espero que las nuevas generaciones de periodistas lean su legado, porque merece mucho la pena. Es un hombre que se ha dejado la vida para que nosotros, desde la comodidad de nuestras casas, sepamos lo que pasa en el mundo. Lo único que puedo decir es me quito el sombrero y que ojalá, ojalá haya muchos más como Ramón", decía con cariño.

Igual que el periodista Gabriel Sanz, quien ha destacado "que Lobo era uno de esos periodistas que no tenía empacho en irse a donde los demás no queríamos ir" y eso tiene un valor en sí mismo. Lobo ha creado escuela". Pero además, añadía el ilustrado Darío Adanti de Mongolia "era un hombre muy generoso y con sentido del humor increíble, que además fue socio y miembro de la revista Mongología desde el número 1, e incluso nos mandaba escritos y viñetas cómicas que no firmaba. Era una bellísisima persona".