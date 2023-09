Gonzalo Bernardos no ha dudado en elogiar a Nano, el joven con dos trabajos que se ha hecho viral en las últimas horas al contar su historia. Eso sí, el profesor de Economía cree que el joven debería tener "la posibilidad de estudiar por las noches, como mínimo".

En Más Vale Tarde, Bernardos lamenta que España "no es el país que era" en los años 80, "con Felipe González y el ascensor social". "Aquí hay bastante desigualdad salarial. Hay gente que vive la vida, no trabaja y les da disgustos a sus padres. Me parece que hay muchos 'influencers' que no lo deberían ser y dan perspectivas negativas", critica.

Para Bernardos, Nano "debería ser el principal 'influencer' de España". "La lección que les está dando es espectacular", celebra.