En Más Vale Tarde, Elisa Beni comenta la solicitud de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aplazar una citación judicial para poder asistir al G-20 en Brasil. Este movimiento, según Beni, tiene una particularidad: Gómez no ha pedido simplemente no asistir a la cita en la fecha prevista, sino que, a través de su abogado, ya ha notificado por escrito que no acudirá al juzgado, una decisión que podría ser interpretada de manera polémica.

Beni destacó la forma en que Gómez parece estar anticipando su ausencia, lo que podría generar tensión con el sistema judicial. "No le ha pedido no ir, sino que Camacho ha presentado un escrito donde ya dice que no va a ir. Veremos cómo reacciona Peinado al 'que no va a ir'. Tampoco a la justicia le puedes decir que no vas a ir, que me voy a Brasil", explicó la colaboradora.