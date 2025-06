El pronóstico de un perito de acústica forense sobre Ábalos y Cerdán tras las grabaciones: "No lo van a tener demasiado fácil..."

El experto considera que "no vale con decir que no se reconocen" en los audios, y ha destacado que "Las Fuerzas del Orden disponen de sus departamentos de criminalística".

Miguel Ángel de la Torre, perito de acústica forense, ha hablado en Más Vale Tarde sobre los supuestos audios que han salido de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y ha destacado que "cada persona tiene su huella vocal que lo identifica inequívocamentel", aunque ha apostillado que "hay que realizar un procedimiento para poder verificar que eso es así".

"Nosotros nos hemos visto en casos en los que tenemos que defender la hipótesis del acusado y en este caso no lo va a tener demasiado fácil, porque al otro lado tenemos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha subrayado el experto, a lo que ha añadido que "no vale con decir que no se reconocen, sino que es importante encargar un informe pericial que te permita llegar a la verdad jurídica".

En este sentido, De la Torre ha explicado que "las Fuerzas del Orden disponen de sus departamentos de criminalística y de laboratorios de acústica forense que van a poder responder a las preguntas clave del juez de instrucción y del Ministerio Fiscal".