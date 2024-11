Este lunes, la defensa de Begoña Gómez le pidió al juez Juan Carlos Peinado que aplace su citación judicial del próximo 18 de noviembre al haber sido invitada a la cumbre mundial del G-20 que se celebrará en Brasil. Esta citación estaba prevista para notificarle los dos nuevos delitos por los que está imputada.

Iñaki López ha elucubrado sobre cómo reaccionará el juez Juan Carlos Peinado ante la petición de la mujer del presidente del Gobierno con un toque de ironía: "Hombre, una cumbre del G-20 en Rio de Janeiro... Seguro que hasta el juez Peinado lo entiende".

Sin embargo, Elisa Beni ha resaltado que, más que una petición, lo que ha hecho Begoña Gómez ha sido avisar de que se ausentará de esta comparecencia: "Begoña Gómez no le ha pedido al juez no ir, sino que ha presentado un escrito en el que dice que no va a ir".

"Veremos cómo reacciona Peinado a esta decisión de no ir", ha advertido Elisa Beni, que ha concluido asegurando que "esto normalmente no lo hace un justiciable común".