Beatriz de Vicente, tras la declaración de Santos Cerdán: "Le ha sentado mal al juez que contestara solo al abogado"

El exsocialista solo ha respondido a las preguntas de Benet Salellas, su abogado. "Ha sido una declaración medida hasta el milímetro, no ha dicho nada que no hubiera pactado con su abogado", afirma el periodista Alfonso Pérez Medina.

Santos Cerdán ha declarado este lunes frente al juez del Tribunal Supremo. El magistrado, tras su declaración, ha decidido enviar al exsocialista a prisión sin fianza por riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Entre otras cosas, Cerdán ha negado las acusaciones y, además, considera que es víctima de uan persecución política.

El exmilitante socialista, como señala Alfonso Pérez Medina, también ha intentado exonerar a sus compañeros de partido en su declaración. El periodista señala, por otro lado, que Santos Cerdán solo ha querido contestar a las preguntas de su abogado, Benet Salellas. "Ha sido una declaración medida hasta el milímetro, no ha dicho nada que no hubiera pactado con su abogado", indica Pérez Medina.

En cuanto a su patrimonio, el exsocilista ha explicado que tiene, además de su casa, dos cuentas bancarias. "Nunca quise tarjeta del PSOE y cuando llego al partido cambio el sistema de cobros", ha afirmado frente al juez. El exsocialista ha sumado, a su patrimonio, su vehículo.

Iñaki López pregunta sobre otros delitos de los que, aparentemente, iba a estar acusado, como son blanqueo y evasión de capitales. "El delito fiscal lo ha planteado el PP pero, finalmente, el juez se ha quedado con otros tres: organización criminal, tráfico de influencias y cohecho", indica Pérez Medina.

Beatriz de Vicente aclara que esos dos delitos "no quedan eliminados". "De cara a la prisión preventiva no se han valorado pero, eso no significa que, a lo largo de la instrucción, se terminen recabando pruebas", explica la abogada. "Todavía no hay indicios sólidos", añade Pérez Medina. "Por cierto", añade Beatriz, "le ha sentado mal al juez que contestara solo al abogado". "Lo hace saber en el auto", concluye.