Eduardo Rubiño, concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, ha desvelado este viernes en Más Vale Tarde lo ocurrido en la agresión que ha sufrido por parte del portavoz de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith. "Cuando se alejaba del escaño me ha dicho 'ahora, llora'", ha explicado el edil en unas declaraciones al programa minutos después de que el ultraderechista le haya lanzado una botella en el pleno.

Rubiño ha asegurado que le ha afeado unas palabras "muy graves" que le había dirigido a la portavoz del Grupo Socialista: "Yo he dicho qué asco". "En ese momento, se me ha acercado y me ha lanzado una botella y unos papeles", ha señalado, expresando que él "lleva ya bastante años en la política y nunca ha habido una situación tan violenta y de tanta intimidación". "Ha cruzado todas las líneas y ha retratado esa escalada de Vox que no nos lleva a un lugar absolutamente imposible", ha sostenido Rubiño.

Cristina Pardo le ha explicado que Ortega Smith niega la agresión y él ha asegurado que "no le sorprende". "Lo que me ha dicho después de que se haya alejado del escaño es: 'Ahora, llora'. No vamos a llorar", ha explicado el concejal, añadiendo que ellos saben lo que tienen "en frente y el odio que están inoculando".

Esta violencia, para el concejal, dentro de las instituciones merece "una condena unánime". Ha agradecido la postura del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, pidiendo la dimisión del ultraderechista, pero espera que también el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se pronuncie sobre esto porque Ortega Smith es diputado nacional. "Es una prueba de la situación tan grave a la que nos quieren llevar", ha denunciado,