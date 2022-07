La iniciativa 'Albacete, caga y vete', elaborada por alumnas de una escuela de publicidad con el objetivo de concienciar sobre el cáncer de colon y la necesidad del diagnóstico precoz, ha levantado gran polémica no solo en la provincia, también en el resto de España. "Como todo el mundo nos conocía por este refrán, decidimos convertirlo en una campaña por una buena casa. El Ayuntamiento de Albacete y la Asociación Española contra el Cáncer presentan, Albacete, caga y vete, la ciudad donde mejor se caga en España", se escucha en un vídeo en el que, en clave de humor, animan a visitar Albacete para hacer sus necesidades.

El objetivo, aunque falso porque se trataba de un proyecto educativo, era el habilitar espacios en Albacete para que la gente pudiera defecar y obtener una muestra que luego sería analizada, coincidiendo durante la semana contra el cáncer de colon. Dicha iniciativa no ha sido bien vista por el consistorio albaceteño y la asociación, que han reclamado su retirada de redes sociales, donde ha tenido un éxito atronador. Conocida la situación, en Más Vale Tarde hemos preguntado por esta cuestión a Edu Galán.

El fundador de la Revista Mongolia, acostumbrado a 'ofender' con su formato satírico, no entiende el porqué de la polémica. "Albacete es el sitio más maravilloso del mundo, pero ser de Albacete no es un mérito, te ha tocado. Y los sentimientos no son un criterio válido para quitar o poner una campaña -en este caso, ni siquiera había llegado a campaña", ha dicho el autor, que lamenta que "unas alumnas de publicidad que desarrollan su futuro trabajo con brillantez sean castigadas por la turba, con el alcalde a la cabeza, por haber hecho bien un trabajo de escuela".

"En el momento en el que priman discursos que plantean que a la gente de Albacete les molesta o está hasta las narices por esta iniciativa vamos para atrás. En el momento en el que nos colocamos de víctimas ante el más mínimo problema u ofensa, que sería este trabajo, vamos para atrás. Y no nos ponemos en el lugar de estas chicas, que han hecho un trabajo estupendo", ha defendido Galán en declaraciones a Cristina Pardo.