Dos años de cárcel para el rapero Pablo Hasél por enaltecer el terrorismo

CONSIDERA QUE SU CONDENA ES UNA INJUSTICIA

Ya hay sentencia para el rapero que alababa el terrorismo de ETA, Grapo o Al Qaeda en sus canciones. Con sus letras Pablo Hasél también proponía nuevos ataques. El cantante catalán se ha enterado de su condena por la prensa. Justifica la violencia en sus canciones. Según él, no se dice que no opine el pueblo. Considera que su condena es una injusticia y asegura no estar arrepentido.