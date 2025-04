El divertido comentario de Iñaki López sobre la sopa de ajo: "Hay afters que las ponen, me lo han contado"

La escuela de cocina de Más Vale Tarde vuelve con una receta muy nuestra: sopa de ajo. El chef Carlos Maldonado se ha propuesto enseñar a Iñaki López y Cristina Pardo como elaborar esta deliciosa preparación. Pero, ¿conseguirán un aprobado?

Los encargados de probar el resultado son Ramoncín y Loreto Ochando. "Uy, Ramón el exquisito", afirma, Iñaki, irónico, "como sea un plato que él hace nos penca". "Huele bien", responde el artista al acercarse al set de cocina del programa. "Se dice que son 'sopas de ajo a las tres de la mañana'", comenta Ramón.

"Ese es el nombre completo", añade. "Hay afters que las ponen, me lo han contado", afirma Iñaki. "Pero es para no morrearte ya... para irte a casa", responde Cristina. "Eso no, claro, para los vampiros va bien la cosa", concluye Carlos Maldonado.