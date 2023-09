La cantante, bailaora y actriz sevillana María Jiménez, que ha fallecidola madrugada de este jueves, tenía una "personalidad arrolladora" tal como la define su propio hijo. Por eso, durante su trayectoria ha dejado innumerables anécdotas en sus entrevistas e intervenciones públicas. Una de ellas la ha contado este jueves Cristina Pardo en Más Vale Tarde de cuando la entrevistó en diciembre de 2020 en 'Liarla Pardo'.

"La entrevisté una vez para el programa del domingo. Yo no la conocía. Hubo algo que me llamó mucho la atención y es que fue sentarme y todo el rato me decía: 'Uy, qué largo es esto. Pero esto cuándo acaba'", ha relatado la presentadora.

Además, ha recordado que María Jiménez le ha dicho al terminar la entrevista que la "quería muchísimo". "Pero a la gente que no quieres, qué les dirás", se ha preguntado entre risas Cristina Pardo, para quien la entrevista "fue imposible".