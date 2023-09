"Unespíritu indomable, una personalidad arrolladora, una mujer fuerte y valiente que luchó contra todas las adversidades más allá de lo imaginable". Así era María Jiménez, tal y como describe su propio hijo en el comunicado en el que ha comunicado el fallecimiento de la artista sevillana. "Trabajó incansablemente para dejar un legado musical y una impronta contra la violencia de género que defendía día a día", señala en este escrito, y de ello hizo gala en su entrevista con Cristina Pardo en diciembre de 2020.

Contra la violencia machista

La cantante transmitía en 'Liarla Pardo' un mensaje de esperanza y coraje a las mujeres víctimas de la violencia machista, animándolas a denunciar al "primer grito". "Después de eso, uno no aguanta ni media, ni un cuarto", aseguraba, como podemos ver en el vídeo principal de esta noticia. "Que no perdone los llantos, que (los maltratadores) se disfrazan muy bien de corderos y son lobos y te dan un zarpazo cuando no te das cuenta".

Sus anécdotas con Juan Carlos I

En este mismo programa, María Jiménez contaba una divertida anécdota, con el sentido del humor que la caracterizaba, con el rey emérito. "Nos invitaba a la Casa Real a Pepe y a mí y una de las veces me cogió del brazo y me llevó a dar vueltas por todos los jardines del Moro y yo llamaba a mi marido, pero no me hacía caso. Al final pude soltarme del rey (...) "Cuando bajamos la escalera le pregunté a Pepe que por qué no me había echado una mano, me dijo: '¿Cómo le voy a decir al rey que deje a mi mujer y que la suelte?', a lo que yo le contesté que podía haber hecho una cosa más discreta". "¡Qué mal rato me hizo pasar a mí el rey! Las manos eran alicates".

Así recibió el premio Odeón flamenco

En marzo de 2021, la artista era galardonada con el premio Odeón flamenco y lo recibía con un desternillante discurso. "Gracias por concederme este premio maravilloso de metacrilato. Puedo hacer una lamparita preciosa con él".

Su "enamoramiento" con Wyoming

En una charla con Thais Villas, María Jiménez hacía gala una vez más de su sentido del humor y reconocía que estaba "enamorada" de El Gran Wyoming. "Veo todos los días 'El Intermedio' y me ponen una barbaridad sus tirantes. Me sube la presión", aseguraba, y añadía: "Le esperaría en la camita a él y a sus tirantes". El presentador del programa no dudaba en contestarle. "Es una artista única, por su talento y porque es la única en el mundo que me ve atractivo"... y además, le dedicó un 'estriptis'.