En plena escalada de precios del combustible, Nacho Rabadán, director general de la Confederación española de Empresarios de Estaciones de Servicio, pronostica que todavía no se ha tocado techo.

"Si miramos los mercados internacionales, el dólar se sigue apreciando respecto al euro, la cotización de gasóleo y gasolina sigue creciendo. Europa toma medidas respecto al petróleo ruso que van a tener consecuencias en los precios, mucho me temo que los precios energéticos van a seguir subiendo. Tenemos que asumirlo, es un escenario que no gusta a nadie: a los consumidores no nos gusta y a los empresarios tampoco. Son las cartas que tenemos en estos momentos", ha explicado Rabadán en Más Vale Tarde.

No obstante, ha indicado que no están trasladando todo el incremento de precios a los consumidores: "Ninguna estación de servicio quiere superar esa barrera psicológica de los dos euros". En este sentido, ha añadido que "desde el 1 de abril" el precio al que compran las cisternas se ha encarecido 13 céntimos por litro y, sin embargo, "el precio de venta al público se ha encarecido 6 céntimos por litro".

Sobre la advertencia de Calviño de acabar con el descuento si los operadores lo absorben, el director general de la Confederación española de Empresarios de Estaciones de Servicio considera que es un aviso para "los vendedores al por mayor".

Además, ha apuntado que "las estaciones de servicio están arrimando el hombro" porque "cada una ha adelantado de media 40.000 euros en abril" y "siete de cada diez no han recibido el dinero".