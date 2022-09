Ana Polo, autora de una de las biografías de Isabel II, analiza en Más Vale Tarde el primer discurso de Carlos III como rey, incluyendo los detalles de la escenografía: un jarrón con lirios del valle, las flores favoritas de su madre, y un retrato de la difunta soberana. "Me ha sorprendido que no hubiese fotos de su padre y de su abuelo para hacer esa continuidad", apunta no obstante la experta, que incide en la importancia de su mención a la Commonwealth, cuya disolución temía la reina tras su muerte.

Por otra parte, Polo apunta que Camila, convertida ahora en reina consorte, "tiene un papel dificilísimo, porque si Carlos tiene mala valoración, lo de Camila ya no tiene nombre". En este sentido, la experta destaca que "llevaba unos meses en Inglaterra intentando hacer una campaña contrarreloj para mejorar su imagen", con innumerables documentales y piezas especiales de la 'BBC' "para volver a reintroducirla en el público como una futura reina".

Ello, a pesar de que, según recuerda Polo, cuando Carlos y Camila se casaron hace 17 años "se dejó claro" que "en ningún momento Camila sería reina" e "incluso se puso por escrito", aunque recientemente Isabel II "quiso que ella pudiese utilizar este título de reina consorte" para "intentar suavizar la transición". Además, y aunque "tenía derecho legal a ser princesa de Gales", jamás ha usado el título, que el nuevo monarca ha otorgado ahora a su hijo Guillermo. Puedes escuchar su análisis completo en el vídeo.