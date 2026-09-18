Detenido un ladrón que se disfrazaba de monja para robar en restaurantes de Fuerteventura: se tiró de un tercer piso para evitar ser arrestado

El hombre se llevó hasta 10.000 euros de varios restaurantes del barrio de La Oliva. Al darse cuenta de que iba a ser detenido, se lanzó desde una altura de cinco metros, donde dos agentes lo detuvieron.

Un ladrón que se disfrazaba de monja para robar en restaurantes de Fuerteventura ha sido detenido tras meses de robos. Desde junio a septiembre, se ha llevado 10.000 euros de varios locales del mismo municipio de La Oliva.

Su 'modus operandi' era intentar ocultar su identidad con ese disfraz y actuar siempre de noche, reventando las puertas de los bares o restaurantes que asaltaba y entrando directo a su objetivo: la caja registradora.

Así cometió tres asaltos en Fuerteventura, hasta que en el último le dieron caza. Después de merodear por el restaurante durante varios minutos, se percató en la azotea de que le acababa de pillar la Policía y se tiró desde el tercer piso, a cinco metros de altura. En ese momento, dos agentes lo atraparon. Tras ello, han recuperado muchos de los objetos sustraídos en los asaltos.

"No es tan fácil esto de disfrazarse y que no te pillen. Además, hay momentos en los que se le ve la cara. La fisonomía y la forma de andar está captado por cámaras y por eso le han pillado", ha señalado Leo Álvarez, a lo que Bea de Vicente ha añadido: "Como monja es bastante terrorífica". En este sentido, la abogada ha subrayado que "la antropometría, que es la medición corporal, termina dando el cante y al final va en su contra, porque una cosa es que por la calle nadie se fije en una monja tan rara, pero al final te conviertes en un sello".

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