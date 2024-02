Más Vale Tarde celebra el día de San Valentín y, en el vídeo sobre estas líneas, Iñaki López abre la 'declaración de amor' que le ha dedicado uno de los colaboradores del programa en una nota anónima.

"Iñaki, eres guapo como un vasco. Un meneo contigo no me daría asco", dice el mensaje en forma de verso de un colaborador cuya identidad intenta adivinar Iñaki en directo. "Esto lo ha escrito Bea", afirma el presentador, mientras Beatriz de Vicente lo niega: "No te profeso tal erotismo".

"Leo, has sido tú", le indica a Leo Álvarez, que responde con un contundente "a mi no me mires". Tras descubrir quién es autor, Iñaki le advierte: "Me lo guardo como un vale y en algún momento ejerzo el derecho".