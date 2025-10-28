El desgarrador audio de Silvia, la farmacéutica atrapada durante la DANA: "Me estoy ahogando y no puedo ya más"

Silvia, una farmacéutica de Catarroja, revivió en Más Vale Tarde el peor momento de su vida. Durante la DANA del 29 de octubre de 2024, quedó atrapada en su farmacia y desde allí envío un desgarrador audio de despedida a su pareja.

"No sé si alguna vez te llegará este audio, pero que sepas que eres la persona a la que más he amado en este mundo, que... cuida, por favor, a mi niño. Por favor, cuida a mi niño y recuérdale siempre la mamá que ha tenido, aunque solo llevemos 8 meses y 29 días y dile que es lo mejor de mi vida, hasta el final de mi existencia lo será... Esto es horrible, amor. Me estoy ahogando y no puedo ya más". Este es el estremecedor audio de Silvia, una farmacéutica de Catarroja que se quedó atrapada en la farmacia durante la DANA.

Silvia grabó este mensaje como despedida, convencida de que iba a morir ahogada y que no volvería a ver ni a su hijo recién nacido, ni a su pareja, ni a su familia. Afortunadamente, consiguió sobrevivir y ahora ha contado en Más Vale Tarde cómo vivió aquel fatídico 29 de octubre de 2024.

"Yo fui a trabajar como un día normal, no sabía nada... empezó a entrar agua y ya no pude subir la persiana, entonces me quedé dentro... recuerdo los muebles flotar", relata Silvia, visiblemente emocionada al escuchar sus propias palabras.

La farmacéutica explica que no pudo salir hasta las 22:00 horas y que, durante ese tiempo, realizó más de 200 llamadas a emergencias desde distintos teléfonos. "No pude salir hasta las diez, cuando reventó el escaparate y el agua me tragó hacia abajo y salí. Lo primero que vi fue una verja y me enganché, empecé a gritar", recuerda. Fue entonces cuando varios vecinos del edificio escucharon sus gritos y bajaron a socorrerla, logrando salvarle la vida.

