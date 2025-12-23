La receta de calamares rellenos de merluza y langostinos con la que Carlos Maldonado prepara la Navidad

¿Hay algo más navideño que unos buenos langostinos? Pues este es el ingrediente que acompaña al plato que nuestro chef estrella invitado ha preparado para la víspera de Nochebuena en la cocina de Más Vale Tarde.

Probablemente ya sepas qué vas a cenar en Nochebuena, qué vas a comer en Navidad y puede que hasta el menú completo de la última noche del año. Pero si aún no lo tienes todo listo o estás en un punto en el que hacer algo parecido a improvisar, Carlos Maldonado trae a la cocina de Más Vale Tarde una receta perfecta para estas fiestas. ¿Te atreves a seguir los pasos de nuestro chef estrella?

Ingredientes para los calamares rellenos de merluza

200 g de calamar (4 piezas medianas)

(4 piezas medianas) 350 g de merluza limpia, sin piel ni espinas

limpia, sin piel ni espinas 300 g de langostinos pelados

pelados 2 cebollas medianas

2 puerros

2 dientes de ajo

120 ml de vino blanco

60 ml de aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra recién molida

Una pizca de pimentón dulce

Unas gotas de limón

*Opcional: un poco de fumet, hecho con las cabezas de los langostinos

Receta de calamares rellenos de merluza con langostinos

1. Para preparar el relleno de los calamares, pica a cuchillo la merluza y los langostinos en dados pequeños. Salpimenta y reserva en frío.

2. Empieza con el sofrito. Para ello, en una cazuela amplia, calienta el aceite y pocha lentamente las cebollas, los puerros y el ajo picados. Cocina a fuego medio-bajo hasta que esté bien meloso. Retira del fuego, añade el pimentón y mezcla todo.

3. Es la hora de rellenar los calamares: mezcla parte del sofrito con el relleno de merluza y langostinos. Ajusta de sal al gusto y empieza a rellenar los calamares, poco a poco, sin apretar demasiado. Una vez rellenos, ciérralos con palillos.

4. En la misma cazuela en la que has preparado el sofrito, marca los calamares rellenos, vuelta y vuelta. Retíralos y reserva.

5. Desglasa* la cazuela con el vino blanco y deja reducir. Incorpora el resto del sofrito, añade un poco de fumet si es necesario y vuelve a introducir los calamares. Cocina con la tapa de la cazuela puesta, a fuego suave, durante unos 20 ó 25 minutos, hasta que los calamares estén tiernos y la salsa, bien ligada.

*Desglasar es una técnica culinaria que se utiliza para aprovechar los jugos de la cocción, aún calientes, que se quedan pegados a la cazuela o sartén al cocinar. Al añadir un líquido frío, en este caso el vino blanco, y mezclarlo todo, se crea una salsa perfecta para acompañar al plato que se ha preparado. Lo habitual en alta cocina es desglasar después de sellar, dorar o marcar carnes o pescados.

6. Rectifica de sal y pimienta y finaliza el plato con unas gotas de limón justo antes de servirlo.

¡Y a comer! Un platazo perfecto para todas las mesas navideñas de estas fiestas.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.