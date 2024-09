Dani Mateo conecta con el plató de Más Vale Tarde como todos los días para conocer, de primera mano, alguno de los temas que trataran en el programa. El presentador de Zapeando aprovecha para, nada más saludar a Cristina Pardo e Iñaki López, hacerles una pregunta muy personal: "Y vuestras heces, ¿qué tal?".

La pregunta hace referencia a la sección de salud de Zapeando en la que Boticaria Garcia ha hablado sobre deposiciones. La pregunta provoca la risa de los presentadores de Más Vale Tarde. "Con lo que le gusta hablar a Iñaki y hoy no arranca", afirma Cristina. "Una de las cuestiones más divertidas de tener niños es que te pueden transmitir y devolver cualquier virus con una malicia multiplicada por 100... y es verdad que he tenido un pequeño virus gastrointestinal durante este fin de semana y no están para que te cuente", confiesa Iñaki.

"Tengo más información de la que necesito", afirma Cristina, ante la confesión de su compañero. "Mejor no mirar", responde Dani. "Podían parecer una cara de Bélmez", argumenta López. "Muy bien, dejan el papel higiénico como la Sábana Santa", concluye el presentador de Zapeando.