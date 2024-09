Muchas ciudades españolas ya están sufriendo los estragos de la DANA que ha entrado por el norte del país en forma de precipitaciones. Más Vale Tarde comparte imágenes de Santiago de Compostela donde se puede ver como la lluvia ya ha hecho acto de presencia y sus ciudadanos se han tenido que aprovisionar de paraguas y chubasqueros.

"Vemos también que la gente no se pone de acuerdo en qué ponerse, unos en pantalón corto y otros es que se lo han puesto todo directamente. Parece que se mudan con el armario puesto", afirma Iñaki López al ver las imágenes de la ciudad gallega. "No puedo soportar lo de los calcetines, de verdad, no puede llegar ya el tiempo de ponerse calcetín", se lamenta Cristina Pardo.

"Ya los tengo puestos", confiesa Francisco Cacho. "¿Qué llevas 'pinkies'?", pregunta Iñaki al meteorólogo. "No, los llevo largos", explica Francisco, y muestra sus calcetines. "Entre este que lleva calcetín largo ahora y Joanna que estará con la funda nórdica desde el 15 de agosto...", concluye Cristina.

El programa conecta con Patricia Torres que está en A Coruña. La reportera, por suerte, no está sufriendo las inclemencias del tiempo pero no duda en defender al meteorólogo de laSexta ya que, como les cuenta, "ha llovido que parecía que se iba a caer el cielo". "Han llegado a acumularse 30 litros por metro cuadrado", añade Patricia.