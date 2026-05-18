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De "curar" el cáncer a la sordera: accedemos a las imágenes de los supuestos 'milagros' de los evangélicos en Madrid

En el vídeo, se puede ver el momento de la "sanación" de una paciente oncológica "gracias al Espíritu Santo". "El demonio no puede sobrevivir a causa del fuego y el fuego de Dios", proclama el "profeta".

Evangelistas Madrid

Más Vale Tarde ha tenido acceso a las imágenes de la cumbre evangelista y el fervor que se vivió este fin de semana en el Palacio Vistalegre de Madrid. Allí, tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia, miles de personas se agruparon durante horas en los exteriores con el deseo de presenciar cómo sus profetas "curaban" de manera "milagrosa" cualquier enfermedad con solo desearlo.

Los asistentes pagaron más de 100 euros y fueron muchos los que acudieron con silla de ruedas, con muletas y con bastones, con la esperanza de que curasen sus dolencias. El fenómeno de masas se prolongó durante 12 horas y comenzó con un hombre declarando que el "Espíritu Santo" estaba removiendo "los tumores, los quistes, las hernias, la ceguera, la sordera y la parálisis". "El Espíritu Santo está removiendo enfermedades crónicas. Tú estás sanando. El tumor desapareció de tu cabeza", aseguró.

Tras ello, decenas de personas se agolparon directamente en ese escenario, como se puede ver en las imágenes a las que ha accedido MVT, buscando ser sanados, bendecidos y elevados a los altares de esos "profetas". Fue a las 20:00 cuando llegó el plato fuerte, el momento más esperado, en el que el predicador se dispuso a sacar personas del público. Una tras otra, las que él seleccionaba, salían al escenario, les tocaba y se desmayaban.

En una secuencia, se muestra la "sanación" de una paciente oncológica "gracias al Espíritu Santo". "El demonio no puede sobrevivir a causa del fuego y el fuego de Dios", proclama el "profeta". A otra le piden que se presione un oído y, como por arte de magia, en apenas unos segundos recupera la audición. "Llevaba 40 años sin poder escuchar por su oído derecho. Esto es un gran milagro", aseguró uno de los organizadores.

Su siguiente objetivo fue una señora que andaba con un bastón. Tras tocarla, salió segundos después sin apoyar su muleta al suelo. A otra mujer le retiró las gafas y le "curó" la falta de visión, e hizo lo mismo con una niña a la que le retiró su audífono y le dijo que Jesús la curaría esa misma noche.

La Cumbre Profética y de Milagros de Madrid duró más de 12 horas, en un evento multitudinario que prometía sanaciones y fenómenos pseudomédicos al que solo tuvieron acceso unos cuantos.

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