Pablo Ojeda comparte algunos consejos y desmonta mitos relacionados con la comida y el verano. El nutricionista da algunas claves para defendernos del calor a través del estómago, así como en lo que respecta a cómo debemos hidratarnos.

En este sentido Ojeda apunta hacia las frutas, las verduras o zumos caseros. No así los que venden en los supermercados, pues tienen mucho azúcar y "el cuerpo necesita hacer un gasto extra de energía". En este sentido, propone saborizar el agua con un "hielito de sandía" o apostar por el té helado.

Sobre la cantidad de agua que hay que beber al día, el nutricionista desmonta el mito de que hay que ingerir al menos dos litros y recuerda que "frutas, verduras, carnes y pescados tienen agua": "Cuatro o cinco vasos de agua es suficiente si tengo una dieta óptima", apunta.

Respecto a la típica caña de cerveza en la terraza que se toma en verano, explica que "no es recomendable", pues el alcohol deshidrata. Sin embargo, afirma que "no seré yo quien promueva el alcohol, pero tampoco quien te quite esa cervecita". "A los que nos gusta la cerveza, con este calor se empieza a contar a partir de la tres", comenta divertido.