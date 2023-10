Cristina Pardo lanza una pregunta clara al portavoz en reserva del ejército israelí, Roni Kaplan: "¿Ustedes son conscientes de que están matando a civiles en Gaza y de que su vida tiene el mismo valor que la de los israelíes que mueren a manos de los terroristas de Hamás?". "Estamos viendo en los últimos días como hay civiles muertos, por supuesto en Israel, pero también en Gaza", le recuerda la presentadora en Más Vale Tarde.

"Nuestro conflicto no es de ninguna manera contra el pueblo palestino, nuestro conflicto es contra los terroristas palestinos que masacraron, asesinaron, mataron, decapitaron, violaron, hicieron todo lo que hicieron el día 7 de octubre", sostiene en respuesta Kaplan, que defiende que el suyo es "el ejército de un país que es una democracia" y que hacen "todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para maximizar el daño a los terroristas y minimizar el daño a los civiles".

Tras la entrevista, en la que el portavoz castrense ha protagonizado momentos de tensión con Iñaki López, Pardo lanza una reflexión: "Sería muy interesante que ambas partes tuvieran claro que los civiles valen lo mismo, de un lado y de otro". "No puede ser que tus civiles no valgan nada y entonces los bombardeo pero los míos valen muchísimo. No. La gente es gente", sentencia.