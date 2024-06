La presentadora de Más Vale Tarde, Cristina Pardo, ha mostrado su enfado este viernes por la posición de Vox sobre el día del Orgullo LGTBI+, lo que ha considerado una actitud de quienes "se han quedado en las cavernas".

Así lo ha señalado tras escuchar a la alcaldesa de Valencia, la 'popular' María José Catalá, defendiéndose de las acusaciones por su desafortunado comentario al explicar su no a colgar una bandera del Orgullo en el balcón del Consistorio. "A quien diga que soy homófoba, que no lo he sido en la vida ni lo seré, esta ciudad no es homófoba y este ayuntamiento no es homófobo. Ya está bien", ha zanjado en un pleno este viernes.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha cerrado filas con la alcaldesa y ha asegurado que su decisión no tiene nada que ver con que esté Vox en el gobierno de la ciudad. A esto, Pardo ha señalado que "lo que parece evidente es que a Vox le vemos muy habitualmente defendiendo teorías que no sé hasta qué punto mejoran la vida de los ciudadanos, o todo lo contrario". "Se han quedado un poco en las cavernas", ha sentenciado.