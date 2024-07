Más Vale Tarde ha tenido la oportunidad de entrevistar a cuatro de los becarios del musical de Nacho Cano involucrados en la investigación de la Policía por presunto delito contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Tras sus duras acusaciones de abuso de poder y amenazas de las autoridades, Cristina Pardo les pregunta en el vídeo sobre estas líneas "¿qué motivos habría para perseguir a 17 becarios mexicanos?". "Tú sabes más que yo cómo funciona este medio", contesta una de las jóvenes, que asegura que se buscaba "justificar de cualquier forma" el caso contra el músico: "Nos preguntaron si sufríamos acoso o éramos explotados".

"¿Cómo funciona la Policía en vuestro país?", le responde Cristina, que le comenta que "si la Policía está haciendo una investigación, entiendo que tendrá que formular una serie de preguntas de todo tipo". "Yo me hubiera negado a ir a comisaría a declarar como una víctima de delito y no se me dijo que iba a eso. En mi país me hubiera negado y como estoy en un país ajeno no conozco las leyes y tengo que obedecer, pero eso vulneró mis derechos", sostiene la entrevistada.