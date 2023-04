Ana Obregón ha informado de que la bebé que ha tenido a través de un vientre de alquiler no es su hija, sino su nieta, ya que ha sido engendrada con el semen que su hijo Aless Lequio guardó cuando comenzó a tratarse del cáncer que padecía.

La actriz fue la principal impulsora de la ley del menor que impide a los medios de comunicación sacar la cara de menores de edad, sin embargo, no ha dudado en mostrar el rostro de la pequeña Ana Sandra Lequio en la portada de una conocida revista.

La hemeroteca muestra, en cambio, una Ana Obregón que se negaba a que sacaran la cara de su hijo Aless: "Los niños no tienen por qué ser famoso. No le gusta que le graben y a mí tampoco me gusta que le saquen". Imágenes que ha comentado Cristina Pardo en Más Vale Tarde: "O sea, ¿los niños no tienen por qué ser famosos y ahora saca a la bebé en la portada del Hola?", ha reivindicado.