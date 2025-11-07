Bárbara Rey reacciona al 'olvido' de Juan Carlos I de incluirla en sus memorias: "Si hablo arde troya"

La vedette y examante del emérito ha indicado que en el caso de que tuvieran que salir todas las amantes que ha tenido, necesitaría un libro de mayor tamaño.

'Reconciliación', el libro de memorias que ha publicado el rey emérito Juan Carlos I en Francia y que el 3 de diciembre llegará a España, sigue dando que hablar. La última en reaccionar ha sido la vedette y examante Bárbara Rey, quien ha preferido no pronunciarse sobre los dos "deslices" que ha reconocido el emérito en su libro. "No puedo decir nada, porque si hablo va a arder Troya, entonces no puedo", ha señalado.

Por otra parte, Rey ha afirmado que en el caso de que Juan Carlos I hiciese mención de todos sus amoríos, necesitaría un libro de mayor tamaño. "Si tenemos que salir todas, necesita la Espasa", ha expresado. Igualmente, tras ser cuestionada por un periodista sobre las posibles motivaciones económicas del emérito, la vedette ha sugerido que "le pasen mi pensión", aunque "lo mismo no llega a fin de mes".

Con todo, Juan Carlos I continúa en Sanxenxo (Pontevedra) donde el mal tiempo está impidiendo que se disputen las regatas. De hecho, permanece ajeno a toda la polémica que se ha desatado tras la publicación y no ha hecho declaraciones al respecto.

En el libro escrito por Laurente Debray, el Borbón habla del deterioro de su relación con su hijo Felipe, así como del papel que ha jugado en la misma la reina Letizia. Del mismo modo, ha resaltado la importancia de sus nietos en su vida, aunque ha echado de menos las visitas de la princesa Leonor y la infanta Sofía en Abu Dabi. También ha reservado distintos pasajes para desgranar cuestiones políticas de su reinado y para ensalzar la figura de la reina Sofía.

