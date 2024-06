Más Vale Tarde analiza el cambio de Renfe en su política de devoluciones por retrasos, que elimina la indemnización por retrasos de 15 minutos. "Hay compañías low cost y te ibas con Renfe porque sabes que si hay algún retraso te devuelven el dinero, ahora ya ni eso", comenta Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas.

"Las condiciones de Renfe, cuando veo los anuncios, me meo de la risa", apunta por su parte Loreto Ochando, que asegura que "cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia". "A mi me gustaba más Óscar Puente cuando tuiteaba y no tomaba este tipo de medidas", le responde Cristina.

"90 minutos de retraso para recuperar el importe solo le van a sacar partido los extremeños", señala irónico Iñaki López.