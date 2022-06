El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, sostiene que la "finalidad principal" del sexo es la "procreación". El dirigente de Vox ha achacado la despoblación a la "hipersexualización de la sociedad", criticando que haya personas que eviten el matrimonio y formar una familia "para dedicar su existencia a satisfacer sus deseos sexuales".

Unas palabras a las que Cristina Pardo e Iñaki López han respondido en Más Vale Tarde, donde han incidido en que el propio García Gallardo no tiene hijos. "No contribuimos a la repoblación, pero él no tiene hijos", ha apuntado la presentadora. "Y tiene 32 años", ha apostillado por su parte López, que ironizaba: "A ver si tanto concurso y pico le está despistando de lo auténticamente importante y necesario, repoblar Castilla y León".

Unas declaraciones que, en todo caso, Pardo considera "de mal gusto" y, además, "en una persona tan joven", criticando "que encuentre una solución tan simple a un problema complejo". "Él no tiene hijos, que predique con el ejemplo", ha zanjado. Puedes ver el momento en el vídeo que ilustra estas líneas.