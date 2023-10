Carlos Herrera se ha postulado para las elecciones a presidente de la Real Federación Española de Fútbol que se celebrarán el primer trimestre de 2024. El periodista asegura que los motivos detrás de su candidatura son "desproveer la gestión del fútbol de esa suerte de casta que parece que en exclusiva tiene atrapada la realidad del fútbol".

Entre los nombres de quienes le acompañarían se encuentran el periodista Roberto Gómez, el exfutbolista Mami Quevedo y el exfiscal de la Audiencia Nacional Juan Moral de la Rosa, que sería el responsable jurídico. Además, como propuesta en firme estaría renovar al actual seleccionador Luis de la Fuente hasta el Mundial de Estados Unidos.

Sobre qué pasaría si Herrera llegara a presidir la RFEF, Iñaki López asegura que "durante la Feria de Abril seguro que la selección española no tiene ningún tipo de compromiso", algo que refrenda Cristina Pardo: "La selección española no sé, Carlos no; delegaría en Roberto Gómez".