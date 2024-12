Cristina Pardo: "Ayuso es un perfil avasallador que, si puede estar por encima de Feijóo, lo está"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la Conferencia de Presidentes, a pesar de ser de partidos opuestos, mostraron cordialidad al saludarse. Ambos se intercambiaron una sonrisa y mantuvieron un contacto visual que, para muchos, representó un acto de buena voluntad y entendimiento político.

Marina Valdés, periodista de Más Vale Tarde, destacó este gesto, asegurando que "la cordialidad es lo que ha sido noticia". En respuesta, Cristina Pardo, presentadora del programa, señaló que "es lo que debe ser, y ojalá fuera así en más ocasiones".

La conversación dio paso a una reflexión más profunda sobre la actualidad política, con Gonzalo Miró apuntando que "hay una diferencia importante entre la forma que está haciendo oposición Moreno y el resto de presidentes autonómicos".

Cristina Pardo, aludiendo a los presidentes autonómicos, añadió que "no todos los presidentes autonómicos son equiparables, hay presidentes autonómicos de los que igual no sabemos ni el nombre porque no tienen ese perfil nacional". En este sentido, destacó "como puede tener Ayuso, que es un perfil absolutamente avasallar, que sí puede estar por encima de Feijóo, lo está", en términos de visibilidad y protagonismo mediático.

Gonzalo Miró, por su parte, concluyó que "a Ayuso le gusta hacer ese tipo de política y marca ese tono", haciendo referencia a que los demás presidentes autonómicos no.

