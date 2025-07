Pedro Águeda: "En mi lista de cosas que me escandalizan, que Ábalos no haya ido al Congreso no me parece de las peores"

José Luis Ábalos no ha acudido este martes al Congreso de los Diputados para ser testigo de la comparecencia de Pedro Sánchez. El exministro socialista sigue contando con su escaño en el grupo mixto pero, como ha afirmado, ha tenido que ausentarse por enfermedad.

Cristina Pardo ha afeado su ausencia. Como afirma la presentadora de Más Vale Tarde, "si una persona decide quedarse en un escaño por cuestiones de defensa, cobrando un sueldo público, creo que su obligación es ir a trabajar ya que le pagamos todos los españoles".

"Ya que habla todas las semanas en 'Ok Diario', por lo menos en el Congreso de los Diputados, donde, además, le pagan...", ironiza Iñaki López. El periodista Juan Fernández-Miranda, por su parte, señala que "Ábalos vota".

"En esta legislatura hay votaciones que salen por uno, por lo tanto, él si utiliza su escaño para decantar votaciones", expone. Pedro Águeda, por su parte, añade que estando en el grupo mixto el exsocialista ha presentado alguna iniciativa.

"A mí, en mi lista de cosas que me escandalizan, que no haya ido al Congreso no me parece de las peores", afirma el periodista, "teniendo en cuenta la poca actividad de algunos diputados de los grupos mayoritarios".