Cristina Pardo alucina con la ensalada de tomate valenciano de Pablo Ojeda: "¡Qué bueno está, por el amor de Dios!"

La Comunidad Valenciana es uno de los lugares más afectados tras el paso de una DANA el 29 de octubre. Por ello, Pablo Ojeda ha llevado a cabo su particular homenaje a los afectados por este terrible temporal en su sección de cocina a través de varias recetas elaboradas con productos de la zona.

Como indica Ojeda, "se conoce poco el tomate valenciano. Tienen un tomate que es espectacular". El nutricionista, utilizando este fruto, ha preparado una sencilla ensalada de tomate deliciosa que deja a Cristina Pardo alucinada. "Madre mía, Ojeda, por favor", afirma la presentadora de Más Vale Tarde.

lñaki López, por su parte, no puede evitar lanzar una divertida pulla: "Le has puesto tanto ajo que igual luego no podemos hacer luego tertulia". El plato lleva muy pocos ingredientes: un tomate, ajo picado, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta y el vinagre balsámico de Módena. "A veces, las cosas más sencilla son las que mejor funcionan", afirma Pablo.