Cristina Almeida, sobre el relato del 23-F de Juan Carlos I en sus memorias: "Es todo muy sospechoso; algún día conoceremos los papeles secretos"

La abogada Cristina Almeida ha analizado en Más Vale Tarde el relato que ha hecho Juan Carlos I del intento de golpe de Estado que sufrió la democracia española el 23 de febrero de 1981. En el texto, el rey emérito parece estar constantemente justificándose constantemente por cómo actuó a sabiendas del runrún existente en la sociedad de que él pudo estar implicado. Almeida ha señalado al respecto que "todo es muy sospechoso", aunque ha añadido que "algún día conoceremos los papeles secretos".

Asimismo, la abogada ha incidido en sus sospechas, puesto que tanto Armada como Milans del Bosch eran "íntimos amigos del rey", por tanto, desde su punto de vista, "las cosas sonaban mal". Sin embargo, ha señalado otra cuestión y es que Tejero "se interpuso en otro golpe" que habían organizado "más militares con Armada" y puede que "algún civil, también, se habló de Mújica"."Se habló de una trama que era más completa que la del Tejero. Yo creo que Tejero no movilizaba a los militares", ha agregado.

Por otra parte, Iñaki López le ha preguntado acerca de que el rey emérito tuviese preparado el discurso que dio para parar el golpe a las diez y media de la noche -dato que se revela en el libro- pero que no se emitiera hasta la madrugada y le ha sugerido que quizás Juan Carlos I estaba esperando a ver cómo se desarrollaba para sumarse o no. Almeida ha contestado que "hasta el final" esperó Juan Carlos I, pero no ha querido incurrir en conspiraciones, puesto que "lo parara él, estuviera implicado o no" calmó a los españoles con sus palabras.

Con todo, la letrada ha aseverado que, por entonces, "no estaba muy claro que el Ejército no estuviera mucho más preparado para dar ese golpe que lo que resultó en realidad". "A lo mejor, algún día, alguien nos cuenta que salió con los pantalones sin poner, pero porque le dijeron o sale ahora o calle para siempre", ha concluido.

