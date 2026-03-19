Cristina Almeida recuerda su participación en el juicio del 'caso Arny': "Me personé por cortar el daño que se hacía a mucha gente"

Justo cuando se cumplen 30 años del 'caso Arny', Cristina Almeida, que fue abogada de Javier Gurruchaga en ese proceso, recuerda los puntos más polémicos de un juicio que muchos consideran una caza de brujas contra los homosexuales.

Se cumplen 30 años del 'caso Arny', que toma su nombre de un conocido bar gay de Sevilla donde varios famosos de nuestro país fueron acusados de ejercer prostitución de menores.

Cristina Almeida defendió a Javier Gurruchaga en aquella polémica causa donde algunos de los denunciantes terminaron retractándose y pidiendo disculpas y que, con el paso del tiempo, fue considerada como una caza de brujas contra los homosexuales.

En el vídeo sobre estas líneas, la abogada cuenta en Más Vale Tarde que se vendían en la calle "listas" de presuntos famosos implicados y que incluso se apuntaba a obispos. Al ver la deriva del caso, decidió personarse.

En el juicio por el 'caso Arny', Almeida defendió a Gurruchaga, que estuvo en este local "diez minutos de su vida". Cuenta que los menores denunciantes "eran unos delincuentes" y que acusaron a un juez de menores porque "le había quitado la custodia a la madre".

Detrás de todo, señala, lo que había era "una pelea de la brigada del Juego de la Policía contra el dueño del Arny, que se quedaba con el dinero de las máquinas y, cuando van a por él, da nombres de gente que no tenían ni que ver con nada".

Por todo ello, afirma que se personó en la causa "solo por cortar el daño que se estaba haciendo a mucha gente", entre ellos Gurruchaga, que lo pasó muy mal, sobre todo por sus padres. Tras hacer sus primeras alegaciones, cuenta que "todos los procesados me mandaron un ramo de flores para decir 'ahora sabemos lo que es la Constitución".

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