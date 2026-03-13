Cristina Almeida carga contra "la guerra de Trump": "Estamos en manos de un loco con poder al que solo le preocupa el petróleo, no la democracia"

La abogada ha denunciado en Más Vale Tarde que "esta es una guerra contra valores democráticos, no contra un personaje de Irán". "Ellos van a matar a los que dirigen, pero para llevarse el petróleo. Es una guerra económica", ha subrayado.

Cristina Almeida ha afirmado de forma tajante en Más Vale Tarde que el conflicto en Irán es "la guerra de Trump". "Estamos en manos de un loco con poder y está ofreciendo matar a gente con tal de sacar el poder del petróleo de Irán. No le preocupa la democracia", ha expresado, a lo que ha añadido que las concentraciones de este sábado por el 'No a la guerra' son "una llamada a la paz". "No va a haber violencia y si la hay, será por gente pagada por ellos", ha asegurado.

En lo referente a la llamada de la Embajada de EEUU en España a que sus ciudadanos no acudan a las concentraciones por si se producen actos violentos, la abogada ha señalado que "quizás ellos piensen que la respuesta que hay que hacer es violenta", al tiempo que ha apostillado: "Nosotras queremos hacer una en pro de la paz".

"Los ciudadanos americanos que quieran venir que no se preocupen que nunca serán atacados. Sin embargo, muchas no podemos ir a EEUU, porque ahí sí que podríamos ser atacados", ha manifestado Almeida, quien ha defendido que este sábado van a las manifestaciones los que han estado "siempre por la paz".

En este sentido, la letrada ha subrayado que "los valores de la paz son los únicos que permiten el progreso", mientras que "los de la guerra solo provocan destrucción". "Esta es una guerra contra valores democráticos, no contra el personaje de Irán. Ellos van a matar a los que dirigen, pero para llevarse el petróleo. Es una guerra económica y no podemos dejar que maten a nadie, que maten a niñas en una escuela", ha reclamado.

Así, Cristina Almeida ha contado que este sábado ella va a ir a la protesta de Madrid con su "carrito", porque, ha dicho, ya está "mayor", aunque ha aclarado que no lo está "para reclamar la paz". "Sé que estando en paz hemos podido desarrollar la libertad en nuestro país y por eso tenemos que ir a la manifestación, para decir que las guerras lo único que traen es destrucción", ha concluido.

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