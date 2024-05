Mientras llegan noticias desde el convento de las monjas clarisas rebeldes, el arzobispo de Burgos afirma en una entrevista que "es pronto para pronunciarnos" y que "no me planteo en este momento ningún tipo de medida canónica".

Sin embargo, Mario Iceta explica que quiere tener un encuentro con las monjas "al margen terceras personas", en alusión al obispo excomulgado Pablo de Rojas que se encuentra recluido en el convento con las religiosas y que, apunta Marina Valdés, podría estar preparando alguna exclusiva con un medio.

Por todo ello, Iñaki López manda un consejo al arzobispo en el vídeo sobre estas líneas: "Le animaría a acercarse al convento, que es lo único que no ha hecho". "No para de llamar, pero no le cogen el teléfono. Debe ser una señal, acérquese usted", sentencia.